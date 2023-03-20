Шестаков Евдоким Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Рождение ребёнка
1829
Сын: Шестаков Антон Евдокимович
Мать ребёнка: Шестакова Авдотья Петровна
Рождение ребёнка
1834
Сын: Шестаков Сострапей Евдокимович
Мать ребёнка: Шестакова Авдотья Петровна
Рождение ребёнка
1837
Сын: Шестаков Егор Евдокимович
Мать ребёнка: Шестакова Авдотья Петровна
Рождение ребёнка
1838
Сын: Шестаков Никита Евдокимович
Мать ребёнка: Шестакова Авдотья Петровна
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Акулина Евдокимовна
Мать ребёнка: Шестакова Авдотья Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно