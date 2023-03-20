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Шестаков Евдоким Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Шестаков Иван Семенович

Мать: Шестакова Дарья Лаврентьевна

Рождение ребёнка
1829

Сын: Шестаков Антон Евдокимович

Мать ребёнка: Шестакова Авдотья Петровна

Рождение ребёнка
1834

Сын: Шестаков Сострапей Евдокимович

Мать ребёнка: Шестакова Авдотья Петровна

Рождение ребёнка
1837

Сын: Шестаков Егор Евдокимович

Мать ребёнка: Шестакова Авдотья Петровна

Рождение ребёнка
1838

Сын: Шестаков Никита Евдокимович

Мать ребёнка: Шестакова Авдотья Петровна

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Акулина Евдокимовна

Мать ребёнка: Шестакова Авдотья Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шестакова Авдотья Петровна

Смерть
Неизвестно
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