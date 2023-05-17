Зинина Мария Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: Кротков Николай Иванович
Рождение ребёнка
17.12.1892 ст.
Отец ребёнка: Зинин Иоанн Прокопьевич
Рождение ребёнка
1894
Отец ребёнка: Зинин Иоанн Прокопьевич
Рождение ребёнка
05.11.1895 ст.
Отец ребёнка: Зинин Иоанн Прокопьевич
Рождение ребёнка
30.01.1899 ст.
Отец ребёнка: Зинин Иоанн Прокопьевич
Рождение ребёнка
14.02.1902 ст.
Отец ребёнка: Зинин Иоанн Прокопьевич
Рождение ребёнка
14.10.1904 ст.
Отец ребёнка: Зинин Иоанн Прокопьевич
Рыбино, Павловский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
24.10.1910 ст.
Отец ребёнка: Зинин Иоанн Прокопьевич
Смерть
Неизвестно