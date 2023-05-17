Зинина Мария Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зинина Мария Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Кротков Николай Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.12.1892 ст.

Сын: Зинин Венедикт Иванович

Отец ребёнка: Зинин Иоанн Прокопьевич

Рождение ребёнка
1894

Сын: Зинин Ювеналий Иванович

Отец ребёнка: Зинин Иоанн Прокопьевич

Рождение ребёнка
05.11.1895 ст.

Сын: Зинин Валентин Иванович

Отец ребёнка: Зинин Иоанн Прокопьевич

Рождение ребёнка
30.01.1899 ст.

Сын: Зинин Ипполит Иванович

Отец ребёнка: Зинин Иоанн Прокопьевич

Рождение ребёнка
14.02.1902 ст.

Сын: Зинин Вениамин Иванович

Отец ребёнка: Зинин Иоанн Прокопьевич

Рождение ребёнка
14.10.1904 ст.

Сын: Зинин Александр Иванович

Отец ребёнка: Зинин Иоанн Прокопьевич

Рыбино, Павловский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
24.10.1910 ст.

Сын: Зинин Рафаил Иванович

Отец ребёнка: Зинин Иоанн Прокопьевич

Смерть
Неизвестно
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