Иван Яковлев
Место рождения
Дата рождения1682
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1682
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Марья Григорьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марья Григорьева
Рождение ребёнка
1713
Сын: Григорий Иванов
Мать ребёнка: Марья Григорьева
Рождение ребёнка
1717
Сын: Абрам Иванов
Мать ребёнка: Марья Григорьева
Рождение ребёнка
1718
Сын: Ларион Иванов
Мать ребёнка: Марья Григорьева
Смерть
Неизвестно