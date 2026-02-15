Флорова Мария
женский, родилась Около 1808
Дети
Еремеев Аристарх1836 ст. г.р.
Еремеев АристархНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Еремеев Аристарх
Отец ребёнка: Аристархов Иеремей
Маркова, Тысяцкая волость, Новоторжский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Аристархов Иеремей
Рождение ребёнка
1836 ст.
Сын: Еремеев Аристарх
Отец ребёнка: не указан