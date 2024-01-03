Евдокия Максимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Максимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

1890

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1803 г.р.

Дети

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Трофимов

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Евдокия Иванова

Отец ребёнка: Иван Трофимов

Рождение ребёнка
1842

Сын: Никита Иванов

Отец ребёнка: Иван Трофимов

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Елена Иванова

Отец ребёнка: Иван Трофимов

Смерть
1890

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