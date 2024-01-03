Евдокия Максимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смерти1890
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Трофимов
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Евдокия Иванова
Отец ребёнка: Иван Трофимов
Рождение ребёнка
1842
Сын: Никита Иванов
Отец ребёнка: Иван Трофимов
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Елена Иванова
Отец ребёнка: Иван Трофимов
Смерть
1890