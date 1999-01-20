Никифорова (Панова) Тамара Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.03.1941
Дата смерти20.01.1999
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1941
Отец: Панов Александр Сергеевич
Мать: Панова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
30.07.1976
Сын: Никифоров Дмитрий Викторович
Отец ребёнка: Никифоров Виктор Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Никифорова Ирина Викторовна
Отец ребёнка: Никифоров Виктор Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.01.1999