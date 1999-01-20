Никифорова (Панова) Тамара Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никифорова (Панова) Тамара Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.03.1941

Дата смерти

20.01.1999

Пол

Женский

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1941

Отец: Панов Александр Сергеевич

Мать: Панова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
30.07.1976

Сын: Никифоров Дмитрий Викторович

Отец ребёнка: Никифоров Виктор Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Никифорова Ирина Викторовна

Отец ребёнка: Никифоров Виктор Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никифоров Виктор Григорьевич

Смерть
20.01.1999
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