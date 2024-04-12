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Подкорытов Владимир Иванович

Место рождения

Скаты, Белозерский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

29.12.1949

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1949

Отец: Подкорытов Иван Николаевич

Мать: Подкорытова Любовь Васильевна

Скаты, Белозерский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Подкорытова Инна Владимировна

Мать ребёнка: Подкорытова Ольга Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Подкорытов Станислав Владимирович

Мать ребёнка: Подкорытова Ольга Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Подкорытова Ольга Васильевна

Смерть
Неизвестно
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