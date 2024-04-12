Подкорытов Владимир Иванович
Место рождения
Дата рождения29.12.1949
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1949
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Подкорытова Инна Владимировна
Мать ребёнка: Подкорытова Ольга Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Подкорытов Станислав Владимирович
Мать ребёнка: Подкорытова Ольга Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно