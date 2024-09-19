Мякотников Александр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1949
Сын: Мякотников Валерий Александрович
Мать ребёнка: (Капитонова) Анна Алексеевна
Бракосочетание
1949
Рождение ребёнка
09.08.1951
Дочь: Чигринская (Мякотникова) Людмила Александровна
Мать ребёнка: (Капитонова) Анна Алексеевна
Смерть
Неизвестно