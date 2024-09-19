Мякотников Александр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мякотников Александр Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1949

Сын: Мякотников Валерий Александрович

Мать ребёнка: (Капитонова) Анна Алексеевна

Бракосочетание
1949

Жена: (Капитонова) Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
09.08.1951

Дочь: Чигринская (Мякотникова) Людмила Александровна

Мать ребёнка: (Капитонова) Анна Алексеевна

Смерть
Неизвестно

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