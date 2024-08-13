Семиколенова (Скопинцева) Евдокия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: Семиколенова (Семиколенова) Фекла Семеновна
Отец ребёнка: Семиколенов Семен Егорович
Сын: Семиколенов Никандр Семенович
Отец ребёнка: Семиколенов Семен Егорович
Сын: Семиколенов Николай Семенович
Отец ребёнка: Семиколенов Семен Егорович
Сын: Семиколенов Василий Семенович
Отец ребёнка: Семиколенов Семен Егорович
Дочь: (Семиколенова) Елена Семеновна
Отец ребёнка: Семиколенов Семен Егорович
Сын: Семиколенов Михаил Семенович
Отец ребёнка: Семиколенов Семен Егорович
Дочь: (Семиколенова) Параскева Семеновна
Отец ребёнка: Семиколенов Семен Егорович
Дочь: (Семиколенова) Александра Семеновна
Отец ребёнка: Семиколенов Семен Егорович
Сын: Семиколенов Василий Семенович
Отец ребёнка: Семиколенов Семен Егорович
Сын: Семиколенов Алексей Семенович
Отец ребёнка: Семиколенов Семен Егорович