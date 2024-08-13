Семиколенова (Скопинцева) Евдокия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семиколенова (Скопинцева) Евдокия Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
04.11.1885

Муж: Семиколенов Семен Егорович

Рождение ребёнка
17.09.1886

Дочь: Семиколенова (Семиколенова) Фекла Семеновна

Отец ребёнка: Семиколенов Семен Егорович

Рождение ребёнка
24.09.1887

Сын: Семиколенов Никандр Семенович

Отец ребёнка: Семиколенов Семен Егорович

Рождение ребёнка
10.12.1888

Сын: Семиколенов Николай Семенович

Отец ребёнка: Семиколенов Семен Егорович

Рождение ребёнка
23.02.1890

Сын: Семиколенов Василий Семенович

Отец ребёнка: Семиколенов Семен Егорович

Рождение ребёнка
08.07.1891

Дочь: (Семиколенова) Елена Семеновна

Отец ребёнка: Семиколенов Семен Егорович

Рождение ребёнка
07.11.1893

Сын: Семиколенов Михаил Семенович

Отец ребёнка: Семиколенов Семен Егорович

Рождение ребёнка
23.07.1896

Дочь: (Семиколенова) Параскева Семеновна

Отец ребёнка: Семиколенов Семен Егорович

Рождение ребёнка
19.03.1899

Дочь: (Семиколенова) Александра Семеновна

Отец ребёнка: Семиколенов Семен Егорович

Рождение ребёнка
01.08.1901

Сын: Семиколенов Василий Семенович

Отец ребёнка: Семиколенов Семен Егорович

Рождение ребёнка
20.03.1904

Сын: Семиколенов Алексей Семенович

Отец ребёнка: Семиколенов Семен Егорович

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