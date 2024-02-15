Блэк Поллукс
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Блэк Сириус II
Мать: Блэк Виолетта
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Блэк Вальбурга
Мать ребёнка: Блэк Ирма
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Блэк Сигнус III
Мать ребёнка: Блэк Ирма
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Блэк Альфард
Мать ребёнка: Блэк Ирма
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Блэк Ирма
Смерть
Неизвестно