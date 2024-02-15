Блэк Поллукс — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блэк Поллукс

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Блэк Сириус II

Мать: Блэк Виолетта

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Блэк Вальбурга

Мать ребёнка: Блэк Ирма

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Блэк Сигнус III

Мать ребёнка: Блэк Ирма

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Блэк Альфард

Мать ребёнка: Блэк Ирма

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Блэк Ирма

Смерть
Неизвестно
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