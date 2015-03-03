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Кулигин Леонид Никанорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.03.1949

Дата смерти

03.03.2015

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1949

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.11.1968

Дочь: Кромм Светлана Леонидовна

Мать ребёнка: Кулигина Тамара Викторовна

Рождение ребёнка
23.02.1973

Сын: Кулигин Андрей Леонидович

Мать ребёнка: Кулигина Тамара Викторовна

Рождение ребёнка
20.12.1977

Сын: Кулигин Виталий Леонидович

Мать ребёнка: Кулигина Тамара Викторовна

Рождение ребёнка
18.10.1979

Дочь: Шаламова Оксана Леонидовна

Мать ребёнка: Кулигина Тамара Викторовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кулигин Александр Леонидович

Мать ребёнка: Кулигина Тамара Викторовна

Смерть
03.03.2015
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