Кулигин Леонид Никанорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.03.1949
Дата смерти03.03.2015
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.11.1968
Дочь: Кромм Светлана Леонидовна
Мать ребёнка: Кулигина Тамара Викторовна
Рождение ребёнка
23.02.1973
Сын: Кулигин Андрей Леонидович
Мать ребёнка: Кулигина Тамара Викторовна
Рождение ребёнка
20.12.1977
Сын: Кулигин Виталий Леонидович
Мать ребёнка: Кулигина Тамара Викторовна
Рождение ребёнка
18.10.1979
Дочь: Шаламова Оксана Леонидовна
Мать ребёнка: Кулигина Тамара Викторовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кулигин Александр Леонидович
Мать ребёнка: Кулигина Тамара Викторовна
Смерть
03.03.2015