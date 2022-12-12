Рыкова Евдокия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыкова Евдокия Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1828 г.р.

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1852 ст.

Сын: Рыков Василий Иванович

Отец ребёнка: Рыков Иван Даниилович

Огибный, Волчанский уезд, Харьковская губерния
Слободка Огибная Волчанского уезда Харьковской губернии.
Рождение ребёнка
1854

Сын: Рыков Елисей Иванович

Отец ребёнка: Рыков Иван Даниилович

Огибный, Волчанский уезд, Харьковская губерния
Слободка Огибная Волчанского уезда Харьковской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рыков Иван Даниилович

Смерть
Неизвестно
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