Рыкова Евдокия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1852 ст.
Отец ребёнка: Рыков Иван Даниилович
Слободка Огибная Волчанского уезда Харьковской губернии.
Рождение ребёнка
1854
Отец ребёнка: Рыков Иван Даниилович
Слободка Огибная Волчанского уезда Харьковской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно