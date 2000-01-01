Медунов Геврасий Тимофеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Евдокия Геврасимова
Мать ребёнка: Медунова Агрипина Фёдоровна
Рождение ребёнка
01.02.1870
Дочь: Анна Геврасиева
Мать ребёнка: Медунова Агрипина Фёдоровна
с. Селитьба
Рождение ребёнка
19.12.1871
Дочь: Анисья Геврасиевна
Мать ребёнка: Медунова Агрипина Фёдоровна
с. Селитьба
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно