Медунов Геврасий Тимофеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Медунов Геврасий Тимофеев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Медунов Тимофей Прохорович

Мать: Медунова Ирина Ивановна

Рождение ребёнка
1868

Дочь: Евдокия Геврасимова

Мать ребёнка: Медунова Агрипина Фёдоровна

Рождение ребёнка
01.02.1870

Дочь: Анна Геврасиева

Мать ребёнка: Медунова Агрипина Фёдоровна

с. Селитьба
Рождение ребёнка
19.12.1871

Дочь: Анисья Геврасиевна

Мать ребёнка: Медунова Агрипина Фёдоровна

с. Селитьба
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Медунова Агрипина Фёдоровна

Смерть
Неизвестно
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