Дятлов Михаил Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Васильева) Ольга
Рождение ребёнка
17.05.1941
Дочь: Овчинникова (Дятлова) Людмила
Мать ребёнка: (Васильева) Ольга
Рождение ребёнка
17.05.1949
Дочь: Тюнегова (Дятлова) Валентина
Мать ребёнка: (Васильева) Ольга
Смерть
Неизвестно