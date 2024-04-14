Дятлов Михаил Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дятлов Михаил Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1921 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Васильева) Ольга

Рождение ребёнка
17.05.1941

Дочь: Овчинникова (Дятлова) Людмила

Мать ребёнка: (Васильева) Ольга

Рождение ребёнка
17.05.1949

Дочь: Тюнегова (Дятлова) Валентина

Мать ребёнка: (Васильева) Ольга

Смерть
Неизвестно

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