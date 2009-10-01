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Мезрин Василий Аркадьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.02.1925

Дата смерти

01.10.2009

Пол

Мужской

Отец

1904 г.р.

Мать

1903 г.р.

Жена

1922 г.р.

Дети

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Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1925

Отец: Мезрин Аркадий

Мать: Мезрина Елена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мезрина Анна

Место жительства
Неизвестно
Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
11.08.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мезрина Анна

Рождение ребёнка
31.01.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мезрина Анна

Рождение ребёнка
31.07.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мезрина Анна

Смерть
01.10.2009

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