Мезрин Василий Аркадьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.02.1925
Дата смерти01.10.2009
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1925
Отец: Мезрин Аркадий
Мать: Мезрина Елена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мезрина Анна
Место жительства
Неизвестно
Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
11.08.1950
Рождение ребёнка
31.01.1952
Рождение ребёнка
31.07.1958
Смерть
01.10.2009