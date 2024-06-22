Литвинов Иван Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1851
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1851
Отец: Литвинов Петр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Литвинова) Анна Ивановна
Мать ребёнка: Литвинова Марианна Григорьевна
Бракосочетание
12.06.1870
село Кулаковское
Рождение ребёнка
14.08.1882
Дочь: Литвинова Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Литвинова Марианна Григорьевна
деревня Литвиново
Смерть
Неизвестно