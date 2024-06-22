Литвинов Иван Петрович Около 1851 — найти родственников по фамилии на Familio
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Литвинов Иван Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1851

Отец: Литвинов Петр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Литвинова) Анна Ивановна

Мать ребёнка: Литвинова Марианна Григорьевна

Бракосочетание
12.06.1870

Жена: Литвинова Марианна Григорьевна

село Кулаковское
Рождение ребёнка
14.08.1882

Дочь: Литвинова Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Литвинова Марианна Григорьевна

деревня Литвиново
Смерть
Неизвестно

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