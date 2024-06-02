Борщ Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борщ Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Борщ Владимир Алексеевич

Мать ребёнка: Анна Семеновна

Роскошная, Київська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Борщ Алексей Алексеевич

Мать ребёнка: Анна Семеновна

Роскошная, Київська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Борщ Анатолий Алексеевич

Мать ребёнка: Анна Семеновна

Роскошная, Київська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Борщ Петр Алексеевич

Мать ребёнка: Анна Семеновна

Роскошная, Київська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Борщ Татьяна Алексеевна

Мать ребёнка: Анна Семеновна

Роскошная, Київська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Голенко (Борщ) Александра Алексеевна

Мать ребёнка: Анна Семеновна

Роскошная, Київська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Семеновна

Рождение ребёнка
01.09.1936

Сын: Борщ Леонид Алексеевич

Мать ребёнка: Анна Семеновна

Роскошная, Київська область
Смерть
Неизвестно

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