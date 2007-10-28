Проскуряков Денис — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Проскуряков Денис

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Место рождения

Россия, Воронеж

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1984 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия, Воронеж
Рождение ребёнка
28.10.2007

Сын: Проскуряков Тимур

Мать ребёнка: Канистратенко Серафима

Россия, Воронеж
Развод
Неизвестно

Жена: Канистратенко Серафима

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Канистратенко Серафима

Россия, Воронеж
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