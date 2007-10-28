Проскуряков Денис
Место рожденияРоссия, Воронеж
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Россия, Воронеж
Рождение ребёнка
28.10.2007
Сын: Проскуряков Тимур
Мать ребёнка: Канистратенко Серафима
Россия, Воронеж
Развод
Неизвестно
Жена: Канистратенко Серафима
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Канистратенко Серафима
Россия, Воронеж