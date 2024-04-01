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Rekve David Westreim Nilson

Место рождения

Voss, Hordaland, Nwy

Дата рождения

1777

Дата смерти

1852

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1777 г.р.

Дети

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1803

Жена: Hovda (Hovda) Brita Kolbeinsdatter

Рождение ребёнка
05.08.1804

Сын: Vestrheim Nils Davidsson

Мать ребёнка: Hovda (Hovda) Brita Kolbeinsdatter

Рождение ребёнка
1819

Дочь: (Vestrheim) Eli Davidsdatter

Мать ребёнка: Hovda (Hovda) Brita Kolbeinsdatter

Смерть
1852

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