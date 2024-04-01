Rekve David Westreim Nilson
Место рожденияVoss, Hordaland, Nwy
Дата рождения1777
Дата смерти1852
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1803
Рождение ребёнка
05.08.1804
Мать ребёнка: Hovda (Hovda) Brita Kolbeinsdatter
Рождение ребёнка
1819
Дочь: (Vestrheim) Eli Davidsdatter
Мать ребёнка: Hovda (Hovda) Brita Kolbeinsdatter
Смерть
1852