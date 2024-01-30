Репин Леонтий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Репин Леонтий Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Репин Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Репин Варфоломей Леонтьевич

Мать ребёнка: Репина Мария Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Репин Федор Леонтьевич

Мать ребёнка: Репина Мария Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Репина Мария Михайловна

Рождение ребёнка
1858

Сын: Репин Лука Леонтьевич

Мать ребёнка: Репина Мария Михайловна

Рождение ребёнка
1863

Сын: Репин Киприян Леонтьевич

Мать ребёнка: Репина Мария Михайловна

Рождение ребёнка
1865

Дочь: Репина Иулиания Леонтьевна

Мать ребёнка: Репина Мария Михайловна

Рождение ребёнка
12.04.1869

Дочь: Курьянова (Репина) Фомаида Леонтьевна

Мать ребёнка: Репина Мария Михайловна

Рождение ребёнка
1872

Сын: Репин Михаил Леонтьевич

Мать ребёнка: Репина Мария Михайловна

Смерть
Неизвестно

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