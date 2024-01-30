Репин Леонтий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Репин Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Репин Варфоломей Леонтьевич
Мать ребёнка: Репина Мария Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Репина Мария Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Репина Мария Михайловна
Рождение ребёнка
1858
Мать ребёнка: Репина Мария Михайловна
Рождение ребёнка
1863
Мать ребёнка: Репина Мария Михайловна
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Репина Иулиания Леонтьевна
Мать ребёнка: Репина Мария Михайловна
Рождение ребёнка
12.04.1869
Дочь: Курьянова (Репина) Фомаида Леонтьевна
Мать ребёнка: Репина Мария Михайловна
Рождение ребёнка
1872
Мать ребёнка: Репина Мария Михайловна
Смерть
Неизвестно