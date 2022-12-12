Афонькина Нина Минеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.05.1937
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1937
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.07.1959
Дочь: Пименова Татьяна Сергеевна
Отец ребёнка: Афонькин Сергей Сергеевич
Рождение ребёнка
12.04.1967
Сын: Афонькин Андрей Сергеевич
Отец ребёнка: Афонькин Сергей Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно