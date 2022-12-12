Афонькина Нина Минеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афонькина Нина Минеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.05.1937

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.07.1959

Дочь: Пименова Татьяна Сергеевна

Отец ребёнка: Афонькин Сергей Сергеевич

Сосногорск, Муниципальный район Сосногорск, Республика Коми
Рождение ребёнка
12.04.1967

Сын: Афонькин Андрей Сергеевич

Отец ребёнка: Афонькин Сергей Сергеевич

Сосногорск, Муниципальный район Сосногорск, Республика Коми
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Афонькин Сергей Сергеевич

Смерть
Неизвестно
Сосногорск, Муниципальный район Сосногорск, Республика Коми
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