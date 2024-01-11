Шупикова (Шилкина) Марина Юрьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.02.1980
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1980
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шупиков Андрей
Рождение ребёнка
19.02.2000
Сын: Шупиков Владимир Андреевич
Отец ребёнка: Шупиков Андрей
Рождение ребёнка
20.07.2012
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шупиков Андрей