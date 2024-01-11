Шупикова (Шилкина) Марина Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шупикова (Шилкина) Марина Юрьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.02.1980

Пол

Женский

Отец

1955 г.р.

Мать

1956 г.р.

Муж

1977 г.р.

Дети

2000 г.р.
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Добавил:

RC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1980

Отец: Шилкин Юрий Дмитриевич

Мать: Шилкина (Бусел) Ирина Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шупиков Андрей

Рождение ребёнка
19.02.2000

Сын: Шупиков Владимир Андреевич

Отец ребёнка: Шупиков Андрей

Рождение ребёнка
20.07.2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шупиков Андрей

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