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Большаков Матвей Антонович

Место рождения

Кутерем, Калтасинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: Большаков Антон Силантьевич

Мать: Большакова Марина Ивановна

Кутерем, Калтасинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Большакова _

Рождение ребёнка
1803

Дочь: (Большакова) Авдотья Матвеева

Мать ребёнка: Большакова _

Кутерем, Калтасинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1806

Сын: Большаков Захар Матвеев

Мать ребёнка: Большакова _

Кутерем, Калтасинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1808

Дочь: (Большакова) Федосья Матвеева

Мать ребёнка: Большакова _

Кутерем, Калтасинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1809

Дочь: (Большакова) Прасковья Матвеева

Мать ребёнка: Большакова _

Кутерем, Калтасинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1811

Дочь: (Большакова) Матрена Матвеева

Мать ребёнка: Большакова _

Кутерем, Калтасинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно

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