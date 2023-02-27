Большаков Матвей Антонович
Место рождения
Дата рождения1785
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Большакова _
Рождение ребёнка
1803
Дочь: (Большакова) Авдотья Матвеева
Мать ребёнка: Большакова _
Рождение ребёнка
1806
Мать ребёнка: Большакова _
Рождение ребёнка
1808
Дочь: (Большакова) Федосья Матвеева
Мать ребёнка: Большакова _
Рождение ребёнка
1809
Дочь: (Большакова) Прасковья Матвеева
Мать ребёнка: Большакова _
Рождение ребёнка
1811
Дочь: (Большакова) Матрена Матвеева
Мать ребёнка: Большакова _
Смерть
Неизвестно