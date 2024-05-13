Шамсетдинова (Шамсетдинова) Ажбулбәнәт (Ажбулбанат) Шарафутдин Кызы
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шамсутдинов Һарун (Харун) Нуретдинович
Отец ребёнка: Шамсетдинов Нуретдин Гимадетдин Улы
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1903
Рождение ребёнка
1908
Рождение ребёнка
1914
Сын: Шамсутдинов Харис
Отец ребёнка: Шамсетдинов Нуретдин Гимадетдин Улы
Рождение ребёнка
1918
Сын: Шамсутдинов Шәүкәт (Шавкат) Нуретдинович
Отец ребёнка: Шамсетдинов Нуретдин Гимадетдин Улы
Смерть
Неизвестно