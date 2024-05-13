Шамсетдинова (Шамсетдинова) Ажбулбәнәт (Ажбулбанат) Шарафутдин Кызы Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Шамсетдинова (Шамсетдинова) Ажбулбәнәт (Ажбулбанат) Шарафутдин Кызы

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шамсетдинов Нуретдин Гимадетдин Улы

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шамсетдинов Нуретдин Гимадетдин Улы

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шамсетдинов Нуретдин Гимадетдин Улы

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шамсутдинов Һарун (Харун) Нуретдинович

Отец ребёнка: Шамсетдинов Нуретдин Гимадетдин Улы

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шамсетдинов Нуретдин Гимадетдин Улы

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шамсетдинов Нуретдин Гимадетдин Улы

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Шамсутдинова (Шамсутдинова) Шәмсенур (Шамсенур) Нуретдин Кызы

Отец ребёнка: Шамсетдинов Нуретдин Гимадетдин Улы

Рождение ребёнка
1908

Сын: Шамсутдинов Әхмәтгәрәй (Ахметгарай) Нуретдинович

Отец ребёнка: Шамсетдинов Нуретдин Гимадетдин Улы

Рождение ребёнка
1914

Сын: Шамсутдинов Харис

Отец ребёнка: Шамсетдинов Нуретдин Гимадетдин Улы

Рождение ребёнка
1918

Сын: Шамсутдинов Шәүкәт (Шавкат) Нуретдинович

Отец ребёнка: Шамсетдинов Нуретдин Гимадетдин Улы

Смерть
Неизвестно

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