Руденко Алексей Сергеевич 30.03.1989 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиРуденко Алексей Сергеевич

Руденко Алексей Сергеевич

Место рождения

Saratov Oblast Russia

Дата рождения

30.03.1989

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1991 г.р.

Дети

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1989

Отец: не указан

Мать: не указана

Saratov Oblast Russia
Развод
Неизвестно

Жена: Ткачёва (Земкова) Маргарита Александровна

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
02.08.2008

Жена: Ткачёва (Земкова) Маргарита Александровна

Рождение ребёнка
19.10.2008

Дочь: Руденко Валерия Алексеевна

Мать ребёнка: Ткачёва (Земкова) Маргарита Александровна

412941 Nizhnyaya Chernavka, Saratov Oblast Russia

Мы используем куки для улучшения работы сайта.