Руденко Алексей Сергеевич
Место рожденияSaratov Oblast Russia
Дата рождения30.03.1989
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1989
Отец: не указан
Мать: не указана
Saratov Oblast Russia
Развод
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
02.08.2008
Рождение ребёнка
19.10.2008
Дочь: Руденко Валерия Алексеевна
Мать ребёнка: Ткачёва (Земкова) Маргарита Александровна
412941 Nizhnyaya Chernavka, Saratov Oblast Russia