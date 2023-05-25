Тоскаев Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Куртамыш, Куртамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пономарёв Иван Николаевич
Мать ребёнка: (Пономарёва) Анна Ананьевна
Бракосочетание
Неизвестно