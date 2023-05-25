Тоскаев Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тоскаев Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1917 г.р.

Дети

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Добавил:

АЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Пономарёва) Анна Ананьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Пономарёва) Анна Ананьевна

Куртамыш, Куртамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Пономарёва) Анна Ананьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пономарёв Иван Николаевич

Мать ребёнка: (Пономарёва) Анна Ананьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Пономарёва) Анна Ананьевна

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