Соколова Мария Кондратьевна
Место рожденияд. Попова
Дата рожденияОколо 1845
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1845
Отец: Кондратий Иванович
д. Попова
Бракосочетание
09.05.1865
Никольское-Апухтино, Расловская волость, Калязинский уезд
Рождение ребёнка
24.01.1870
Сын: Соколов Григорий Васильевич
Отец ребёнка: Соколов Василий Степанович
Рождение ребёнка
12.01.1880
Отец ребёнка: Соколов Василий Степанович
Рождение ребёнка
21.10.1887
Дочь: Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Соколов Василий Степанович
Смерть
Неизвестно