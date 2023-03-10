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Соколова Мария Кондратьевна

Место рождения

д. Попова

Дата рождения

Около 1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1845

Отец: Кондратий Иванович

Мать: не указана

д. Попова
Бракосочетание
09.05.1865

Муж: Соколов Василий Степанович

Никольское-Апухтино, Расловская волость, Калязинский уезд
Рождение ребёнка
24.01.1870

Сын: Соколов Григорий Васильевич

Отец ребёнка: Соколов Василий Степанович

Федоровское, Калязинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
12.01.1880

Сын: Соколов Павел Васильевич

Отец ребёнка: Соколов Василий Степанович

Федоровское, Калязинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
21.10.1887

Дочь: Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Соколов Василий Степанович

Федоровское, Калязинский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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