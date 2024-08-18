Алена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алексей Алексеевич
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Авдотья Алексеевна
Отец ребёнка: Алексей Алексеевич
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Алексей Алексеевич
Рождение ребёнка
1820
Сын: Максим Алексеевич
Отец ребёнка: Алексей Алексеевич
Смерть
Неизвестно