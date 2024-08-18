Алена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1776 г.р.

Дети

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексей Алексеевич

Рождение ребёнка
1804

Дочь: Авдотья Алексеевна

Отец ребёнка: Алексей Алексеевич

Рождение ребёнка
1809

Дочь: Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Алексей Алексеевич

Рождение ребёнка
1820

Сын: Максим Алексеевич

Отец ребёнка: Алексей Алексеевич

Смерть
Неизвестно

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