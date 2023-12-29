Свешников Михаил Афанасьевич
Место рожденияДорогобуж, Царство Русское
Дата рождения1702
Дата смерти1762
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1702
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1721
Сын: Свешников Владимир Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1736
Сын: Свешников Афанасий Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1743
Сын: Свешников Гаврила Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1744
Сын: Свешников Пётр Михайлович
Мать ребёнка: не указана