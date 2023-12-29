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Свешников Михаил Афанасьевич

Место рождения

Дорогобуж, Царство Русское

Дата рождения

1702

Дата смерти

1762

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1702

Отец: Свешников Афанасий Иванович

Мать: Свешникова (Свешникова) Варвара Ильинична

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1721

Сын: Свешников Владимир Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1736

Сын: Свешников Афанасий Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1743

Сын: Свешников Гаврила Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1744

Сын: Свешников Пётр Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1762

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