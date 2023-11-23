Анна Матвеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Матвеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1791 г.р.

Мать

1800 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДВ
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Место
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Рождение
1822

Отец: Матвей Прокопьев

Мать: Лукерья Козмина

ГАЯО фонд 230 опись 1 дело 8253Ведомость по благочинию г.Р-Борисоглебска Благовещенской церкви священника Иллариона за 1822гс. Богословское на ПогостеДиакон Матвей Прокопьев 31жена его Лукия Козмина 2... Показать все
Смерть
Неизвестно

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