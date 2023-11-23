Анна Матвеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: Матвей Прокопьев
Мать: Лукерья Козмина
ГАЯО фонд 230 опись 1 дело 8253Ведомость по благочинию г.Р-Борисоглебска Благовещенской церкви священника Иллариона за 1822гс. Богословское на ПогостеДиакон Матвей Прокопьев 31жена его Лукия Козмина 2... Показать все
Смерть
Неизвестно