Кожевников Михаил? Никифор? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кожевников Михаил? Никифор?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кожевников Геннадий Михайлович? Никифорович?

Мать ребёнка: Плотникова Надежда Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кожевникова Римма Михайловна? Никифоровна?

Мать ребёнка: Плотникова Надежда Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плотникова Надежда Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плотникова Надежда Павловна

Смерть
Неизвестно
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