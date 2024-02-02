Кожевников Михаил? Никифор?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кожевников Геннадий Михайлович? Никифорович?
Мать ребёнка: Плотникова Надежда Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кожевникова Римма Михайловна? Никифоровна?
Мать ребёнка: Плотникова Надежда Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно