Мальбин Никита Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мальбин Никита Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.03.1907

Дата смерти

07.06.1980

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.10.1930

Сын: Мальбин Иван Никитич

Мать ребёнка: Мальбина Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
25.01.1952

Дочь: Нещадим Альбина Никитична

Мать ребёнка: Мальбина Мария Дмитриевна

Смерть
07.06.1980

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