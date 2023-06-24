Мальбин Никита Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.03.1907
Дата смерти07.06.1980
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.10.1930
Сын: Мальбин Иван Никитич
Мать ребёнка: Мальбина Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
25.01.1952
Дочь: Нещадим Альбина Никитична
Мать ребёнка: Мальбина Мария Дмитриевна
Смерть
07.06.1980