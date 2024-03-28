Крыгина Прасковья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1784
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Крыгина Аграфена Дмитриевна
Отец ребёнка: Крыгин Дмитрий Акимович
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Крыгина Аксинья Дмитриевна
Отец ребёнка: Крыгин Дмитрий Акимович
Рождение ребёнка
1810
Отец ребёнка: Крыгин Дмитрий Акимович
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Крыгина Авдотья Дмитриевна
Отец ребёнка: Крыгин Дмитрий Акимович
Смерть
Неизвестно