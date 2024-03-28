Крыгина Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крыгина Прасковья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крыгин Дмитрий Акимович

Рождение ребёнка
1804

Дочь: Крыгина Аграфена Дмитриевна

Отец ребёнка: Крыгин Дмитрий Акимович

Рождение ребёнка
1808

Дочь: Крыгина Аксинья Дмитриевна

Отец ребёнка: Крыгин Дмитрий Акимович

Рождение ребёнка
1810

Сын: Крыгин Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Крыгин Дмитрий Акимович

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Крыгина Авдотья Дмитриевна

Отец ребёнка: Крыгин Дмитрий Акимович

Смерть
Неизвестно

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