Подсосов (Подсосов) Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подсосов (Подсосов) Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Подсосов Николай

Рождение ребёнка
30.04.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Подсосов Николай

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

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