Подсосов (Подсосов) Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Подсосов Николай
Рождение ребёнка
30.04.1944
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Подсосов Николай
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно