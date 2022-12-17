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Комиссаров Александр

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

1956

Дата смерти

17.12.2022

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1956

Отец: Комиссаров Александр

Мать: Комиссарова Людмила

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
18.03.1975

Сын: Комиссаров Александр

Мать ребёнка: Комиссарова Татьяна

Россия
Рождение ребёнка
28.03.1979

Сын: Комиссаров Артем

Мать ребёнка: Комиссарова Татьяна

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Комиссарова Евгения

Мать ребёнка: Комиссарова Татьяна

Смерть
17.12.2022
Москва, город федерального значения Москва
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