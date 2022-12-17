Комиссаров Александр
Место рождения
Дата рождения1956
Дата смерти17.12.2022
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1956
Отец: Комиссаров Александр
Мать: Комиссарова Людмила
Рождение ребёнка
18.03.1975
Сын: Комиссаров Александр
Мать ребёнка: Комиссарова Татьяна
Россия
Рождение ребёнка
28.03.1979
Сын: Комиссаров Артем
Мать ребёнка: Комиссарова Татьяна
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Комиссарова Евгения
Мать ребёнка: Комиссарова Татьяна
Смерть
17.12.2022