Городилова (Кропачева) Васса Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1728
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1728
Дочь: (Городилова) Елена Савельевна
Отец ребёнка: Городилов Савелий Васильевич
Рождение ребёнка
1751
Дочь: (Городилова) Мавра Савельевна
Отец ребёнка: Городилов Савелий Васильевич
Рождение ребёнка
1760
Сын: Городилов Василий Савельев
Отец ребёнка: Городилов Савелий Васильевич
Смерть
Неизвестно