Городилова (Кропачева) Васса Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Городилова (Кропачева) Васса Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1728

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Городилов Савелий Васильевич

Рождение ребёнка
1728

Дочь: (Городилова) Елена Савельевна

Отец ребёнка: Городилов Савелий Васильевич

Рождение ребёнка
1751

Дочь: (Городилова) Мавра Савельевна

Отец ребёнка: Городилов Савелий Васильевич

Рождение ребёнка
1760

Сын: Городилов Василий Савельев

Отец ребёнка: Городилов Савелий Васильевич

Смерть
Неизвестно

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