Зименко Тарас Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Зименко Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.09.1916
Мать ребёнка: Зименко Прасковья Матвеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зименко Анна Тарасовна
Мать ребёнка: Зименко Прасковья Матвеевна
Смерть
Неизвестно
Дальнереченск, Дальнереченский, Приморский край