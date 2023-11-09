Лямин Семен Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лямин Семен Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1854

Дата смерти

1911

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Лямин Иван Артемьевич Артемьевич

Мать: Лямина Елизавета Семеновна

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Елизавета Семёновна

Мать ребёнка: Лямина Елена Григорьевна

Рождение ребёнка
31.05.1899

Сын: Лямин Иван Семенович

Мать ребёнка: Лямина Елена Григорьевна

Москва
Рождение ребёнка
30.05.1905

Сын: Лямин Семен Семенович

Мать ребёнка: Лямина Елена Григорьевна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1911
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