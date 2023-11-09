Лямин Семен Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1854
Дата смерти1911
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Елизавета Семёновна
Мать ребёнка: Лямина Елена Григорьевна
Рождение ребёнка
31.05.1899
Сын: Лямин Иван Семенович
Мать ребёнка: Лямина Елена Григорьевна
Москва
Рождение ребёнка
30.05.1905
Мать ребёнка: Лямина Елена Григорьевна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1911