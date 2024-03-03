Гуляев Дмитрий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гуляев Николай
Мать: Гуляева Варвара Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тимофеева Любовь Дмитриевна
Мать ребёнка: Гуляева Мария Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алякина Галина Дмитриевна
Мать ребёнка: Гуляева Мария Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гуляева Наталья Дмитриевна
Мать ребёнка: Гуляева Мария Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гуляева Мария Павловна
Смерть
Неизвестно