Никитина (Шубина) Людмила Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.01.1931
Дата смерти27.08.2007
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1931
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.07.1962
Сын: Никитин Игорь Анатольевич
Отец ребёнка: Никитин Анатолий Иванович
Смерть
27.08.2007
Тверь, город Тверь, Тверская область