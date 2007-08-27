Никитина (Шубина) Людмила Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никитина (Шубина) Людмила Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.01.1931

Дата смерти

27.08.2007

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1928 г.р.

Дети

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никитин Анатолий Иванович

Рождение ребёнка
24.07.1962

Сын: Никитин Игорь Анатольевич

Отец ребёнка: Никитин Анатолий Иванович

Смерть
27.08.2007
Тверь, город Тверь, Тверская область

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