Доржиев Даша
Место рожденияс. Булак Россия
Дата рождения14.03.1954
Дата смерти29.03.2023
ПолМужской
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1954
с. Булак Россия
Бракосочетание
1978
Жена: скрыто настройками приватности
с. Булак Россия
Рождение ребёнка
01.12.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
с. Булак Россия
Рождение ребёнка
05.10.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
с. Булак Россия
Рождение ребёнка
26.01.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
с. Булак Россия
Смерть
29.03.2023
Улан-Удэ, республиканская больница
Случился инсульт, ехал за рулем