Доржиев Даша 14.03.1954 — найти родственников по фамилии на Familio
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Доржиев Даша

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Место рождения

с. Булак Россия

Дата рождения

14.03.1954

Дата смерти

29.03.2023

Пол

Мужской

Отец

Мать

1935 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ЦБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1954

Отец: Неизвестно Доржо Ахайн Эсэгэ

Мать: (Манидариева) Дулмажап

с. Булак Россия
Бракосочетание
1978

Жена: скрыто настройками приватности

с. Булак Россия
Рождение ребёнка
01.12.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

с. Булак Россия
Рождение ребёнка
05.10.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

с. Булак Россия
Рождение ребёнка
26.01.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

с. Булак Россия
Смерть
29.03.2023
Улан-Удэ, республиканская больница
Случился инсульт, ехал за рулем

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