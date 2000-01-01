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Блинников Василей Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1737

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: Блинников Михайло Игнатьевич

Мать: Блинникова Агафия Евдокимовна

Рождение ребёнка
1766

Сын: Блинников Иван Васильевич

Мать ребёнка: Блинникова Матрена Дмитриевна

Рождение ребёнка
1768

Сын: Блинников Илья Васильевич

Мать ребёнка: Блинникова Матрена Дмитриевна

Рождение ребёнка
1778

Сын: Блинников Андрей Васильевич

Мать ребёнка: Блинникова Матрена Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Блинникова Матрена Дмитриевна

Смерть
Неизвестно
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