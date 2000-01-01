Блинников Василей Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1737
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Рождение ребёнка
1766
Сын: Блинников Иван Васильевич
Мать ребёнка: Блинникова Матрена Дмитриевна
Рождение ребёнка
1768
Сын: Блинников Илья Васильевич
Мать ребёнка: Блинникова Матрена Дмитриевна
Рождение ребёнка
1778
Сын: Блинников Андрей Васильевич
Мать ребёнка: Блинникова Матрена Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно