Мешков Вячеслав Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мешков Вячеслав Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.09.1962

Дата смерти

07.02.2022

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1962

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.12.1988

Дочь: Земина Валерия Вячеславовна

Мать ребёнка: Мешкова Татьяна Константиновна

Рождение ребёнка
28.06.1990

Дочь: Минаева Валерия Вячеславовна

Мать ребёнка: Мешкова Татьяна Константиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мешкова Ольга

Мать ребёнка: Мешкова Татьяна Константиновна

Смерть
07.02.2022
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