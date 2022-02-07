Мешков Вячеслав Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.09.1962
Дата смерти07.02.2022
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1962
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.12.1988
Дочь: Земина Валерия Вячеславовна
Мать ребёнка: Мешкова Татьяна Константиновна
Рождение ребёнка
28.06.1990
Дочь: Минаева Валерия Вячеславовна
Мать ребёнка: Мешкова Татьяна Константиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мешкова Ольга
Мать ребёнка: Мешкова Татьяна Константиновна
Смерть
07.02.2022