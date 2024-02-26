Ломакина Наталья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ломакина Наталья Ивановна

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Место рождения

Курская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЗИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ломакин Александр Карпович

Отец ребёнка: Ломакин Карп

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ломакин) Мария

Отец ребёнка: Ломакин Карп

Рождение ребёнка
15.12.1915

Сын: Ломакин Петр 1 Дед

Отец ребёнка: Ломакин Карп

Смерть
Неизвестно

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