Ломакина Наталья Ивановна
Место рожденияКурская губерния
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ломакин Александр Карпович
Отец ребёнка: Ломакин Карп
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Ломакин) Мария
Отец ребёнка: Ломакин Карп
Рождение ребёнка
15.12.1915
Сын: Ломакин Петр 1 Дед
Отец ребёнка: Ломакин Карп
Смерть
Неизвестно