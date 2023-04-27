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von Nassau-Dillenburg (von Nassau-Dillenburg) Adriana

Место рождения

Breda, Hertogdom Brabant Heilige Roomse Rijk (within present The Netherlands)

Дата рождения

07.02.1449

Дата смерти

15.01.1477

Пол

Женский

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1449

Отец: von Nassau-Dillenburg Johann

Мать: von Loon-Heinsberg (von Loon-Heinsberg) Maria

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.05.1468

Дочь: von Hanau-Münzenberg Adriane

Отец ребёнка: von Hanau-Münzenberg Philipp

Бракосочетание
12.09.1468

Муж: von Hanau-Münzenberg Philipp

Смерть
15.01.1477

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