von Nassau-Dillenburg (von Nassau-Dillenburg) Adriana
Место рожденияBreda, Hertogdom Brabant Heilige Roomse Rijk (within present The Netherlands)
Дата рождения07.02.1449
Дата смерти15.01.1477
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1449
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.05.1468
Дочь: von Hanau-Münzenberg Adriane
Отец ребёнка: von Hanau-Münzenberg Philipp
Бракосочетание
12.09.1468
Смерть
15.01.1477