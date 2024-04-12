Шинкаренко - Савченко Маргарита Олеговна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шинкаренко - Савченко Маргарита Олеговна

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Место рождения

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область

Дата рождения

17.04.1980

Пол

Женский

Отец

1955 г.р.

Мать

1957 г.р.

Муж

1977 г.р.

Дети

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Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1980

Отец: Савченко Олег Викторович

Мать: Савченко - Денисова Людмила Анатольевна

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Бракосочетание
30.10.1999

Муж: Шинкаренко Дмитрий Васильевич

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Рождение ребёнка
17.10.2000

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шинкаренко Дмитрий Васильевич

Рождение ребёнка
10.09.2008

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шинкаренко Дмитрий Васильевич

Рождение ребёнка
15.12.2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шинкаренко Дмитрий Васильевич

Рождение ребёнка
21.08.2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шинкаренко Дмитрий Васильевич

Развод
21.03.2017

Муж: Шинкаренко Дмитрий Васильевич

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
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