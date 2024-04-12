Шинкаренко - Савченко Маргарита Олеговна
Место рождения
Дата рождения17.04.1980
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1980
Бракосочетание
30.10.1999
Рождение ребёнка
17.10.2000
Рождение ребёнка
10.09.2008
Рождение ребёнка
15.12.2010
Рождение ребёнка
21.08.2014
Развод
21.03.2017