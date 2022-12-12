Ширяева (Хлынова) Параскева Леонтьевна
Место рождения
Дата рождения1834
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: Хлынов Леонтий Алексеевич
Мать: Хлынова Марфа Елисеевна
62 семья в 1858 111 семья в ис.1864
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Александра Никифоровна
Отец ребёнка: Ширяев Никифор Прокофьевич
Рождение ребёнка
1858
Отец ребёнка: Ширяев Никифор Прокофьевич
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Ирина Никифоровна
Отец ребёнка: Ширяев Никифор Прокофьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно