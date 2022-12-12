Ширяева (Хлынова) Параскева Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ширяева (Хлынова) Параскева Леонтьевна

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Место рождения

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Хлынов Леонтий Алексеевич

Мать: Хлынова Марфа Елисеевна

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
62 семья в 1858 111 семья в ис.1864
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Александра Никифоровна

Отец ребёнка: Ширяев Никифор Прокофьевич

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
1858

Сын: Ширяев Иван Никифорович

Отец ребёнка: Ширяев Никифор Прокофьевич

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
1862

Дочь: Ирина Никифоровна

Отец ребёнка: Ширяев Никифор Прокофьевич

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ширяев Никифор Прокофьевич

Смерть
Неизвестно
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