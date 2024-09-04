Лободин Павел
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.03.1953
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1953
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.12.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лободина (Юрьева) Татьяна Владимировна
Рождение ребёнка
10.07.1988
Сын: Лободин Владимир Павлович
Мать ребёнка: Лободина (Юрьева) Татьяна Владимировна
Смерть
Неизвестно