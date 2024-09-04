Лободин Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лободин Павел

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.03.1953

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1965 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1988 г.р.

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1953

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лободина (Юрьева) Татьяна Владимировна

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.12.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лободина (Юрьева) Татьяна Владимировна

Рождение ребёнка
10.07.1988

Сын: Лободин Владимир Павлович

Мать ребёнка: Лободина (Юрьева) Татьяна Владимировна

Смерть
Неизвестно

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