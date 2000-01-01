Никонова Акулина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никонова Акулина Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1815 г.р.

Дети

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1842

Сын: Никонов Василий Федорович

Отец ребёнка: Никонов Федор Ануфриевич

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Ульяна Федоровна

Отец ребёнка: Никонов Федор Ануфриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никонов Федор Ануфриевич

Смерть
Неизвестно
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