Никонова Акулина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1842
Сын: Никонов Василий Федорович
Отец ребёнка: Никонов Федор Ануфриевич
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Ульяна Федоровна
Отец ребёнка: Никонов Федор Ануфриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно