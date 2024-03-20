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Целищева (Рябкова) Любовь
Целищева (Рябкова) Любовь
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
10.03.1953
Пол
Женский
Отец
Рябков Виктор Савельевич
1925 г.р.
Мать
Рябкова Капиталина Филипповна
1929 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕР
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1953
Отец:
Рябков Виктор Савельевич
Мать:
Рябкова Капиталина Филипповна
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